Защитник «Анжи»: «Если выйдем играть с ЦСКА, то только потому, что мы мужчины»

Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили рассказал о возможном бойкоте матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет 19 октября.

«Насколько ситуация сказывается на игре? Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночами не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить. Деньги потом выплатят, если есть совесть. А возможно мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось», – сказал Тетрашвили.

Игроки «Анжи» могут бойкотировать матч из-за невыплат долгов.