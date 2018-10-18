Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Защитник «Анжи»: «Если выйдем играть с ЦСКА, то только потому, что мы мужчины»

    Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили рассказал о возможном бойкоте матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет 19 октября.

    «Насколько ситуация сказывается на игре? Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночами не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить. Деньги потом выплатят, если есть совесть. А возможно мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось», – сказал Тетрашвили.

    Игроки «Анжи» могут бойкотировать матч из-за невыплат долгов.

    Источник: Чемпионат

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2018 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 13:50

      тут двоякое различие типа Мы мужчины и выйдем играть и тут же а может и не выйдем. Так определись сначала потом говори

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 октября 2018, 13:24

      А как же "Мужик сказал - мужик сделал"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 18 октября 2018, 13:09

      Сегодня должен был быть матч молодежки Анжи-ЦСКА. Ни на одном ресурсе не было даже текстовой трансляции. Но объявления об отмене матча тоже не было!!! Кто-нибудь знает что вообще происходит??? Или ЦСКА прилетели в Махачкалу просто проветриться??? Может стоит выставить тогда счет дагам за перелет и моральный урон???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 18 октября 2018, 08:46

      Бабки скоро дадут по любому потому, что чиновники держат бабло а в конце года спешат освоить бюджет,если бабки останутся в казне то и на след год бюджет порежут , в вашем случае наоборот держут до последнего чтоб увеличить бюджет те выпросить денег побольше)))) я так думаю ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 18 октября 2018, 08:41

      Команда АЛЬТРУИСТОВ))) платят играй. не платят не играй, раньше надо было думать когда перлись в лигу. Можно подумать одному Анжи не платят, задолжности есть везде где команды живут за счет регионов,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25022

      bset > klim2m 18 октября 2018, 09:08

      Так и представляю, как футболисту предлагают на выбор РПЛ или ФНЛ и он выбирает ФНЛ, потому что "я так клубу деньги сэкономлю". Во-первых, перлись не футболисты - футболисты просто выходят на поле и играют, а все финансовые и организационные вопросы за руководством. Во-вторых, профессионал всегда хочет играть на самом высоком для себя уровне, никто добровольно не хочет идти на понижение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 18 октября 2018, 08:40

      А если не выйдете?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2018, 08:19

      Раз еще не заплатили, значит не заплатят и дальше. Откуда руководство найдет
      деньги на существование клуба, так и будут обещать до конца чемпионата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 октября 2018, 06:05

      Не досказали журналисты фразу.Полностью звучит так:"Если выйдем играть,то просто потому,что мы все-мужчины со стальными яйцами."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 18 октября 2018, 04:53

      Деньги будут завтра.... И так каждый день.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 18 октября 2018, 01:37

      Играть до упора!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11