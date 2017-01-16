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    Защитник «Тосно» перейдет в «Анжи»

    Защитник «Тосно» Гурам Тетрашвили в ближайшее время подпишет контракт с «Анжи». Об этом сообщил начальник тосненцев Вячеслав Матюшенко. Сегодня 28-летний игрок присоединился к махачкалинской команде на турецком сборе.

    – Информация о переходе Тетрашвили абсолютно верная. Я думаю, что футболист подпишет полноценный контракт со своим новым клубом.

    – Почему футболист перешел в клуб Премьер-лиги, хотя с большой долей вероятности мог оказаться в РФПЛ летом с «Тосно»?

    ─ Тетрашвили работал вместе с нынешним наставником «Анжи» Александром Григоряном в «Луче-Энергии». Почему бы и не перейти? У нас нет к нему никаких вопросов. Если Гурам подписывает контракт с «Анжи», то мы отпускаем его без проблем. Будем ли мы искать замену? У нас на эту позицию и так претендуют два человека ─ Дмитрий Богаев и Руслан Абазов, так что нет.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.01.2017 17:46
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