Игрок «Тамбова» Тетрашвили – об оскорблении судьи в Уфе: «Я подвел команду, семью, зрителей. Хочу извиниться перед арбитрами»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился за удаление в матче 23-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). С 36-й минуты его команда играла в меньшинстве.

«К сожалению, не совладал с эмоциями. Я «привез» пенальти, подвел команду, сильно переживал по этому поводу. В моменте с красной карточкой я шел на мяч и получил удар локтем от соперника, контакт был серьезным. За свою карьеру никогда не валялся на газоне просто так, я – боец, бьюсь до конца. Встал с газона и высказал в адрес арбитра нелицеприятные слова. Я поступил неправильно, подвел команду, свою семью, болельщиков и зрителей.

Хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и всеми, кто видел мое поведение. Да, это были эмоции, но я должен был сдержать их. Это не красит футбол. Я очень переживал после удаления, не спал всю ночь, долго думал над поступком», – сказал Тетрашвили «Р-Спорт».