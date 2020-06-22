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  • Игрок «Тамбова» Тетрашвили – об оскорблении судьи в Уфе: «Я подвел команду, семью, зрителей. Хочу извиниться перед арбитрами»

Игрок «Тамбова» Тетрашвили – об оскорблении судьи в Уфе: «Я подвел команду, семью, зрителей. Хочу извиниться перед арбитрами»

22 июня 2020, 16:41
2

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился за удаление в матче 23-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). С 36-й минуты его команда играла в меньшинстве.

«К сожалению, не совладал с эмоциями. Я «привез» пенальти, подвел команду, сильно переживал по этому поводу. В моменте с красной карточкой я шел на мяч и получил удар локтем от соперника, контакт был серьезным. За свою карьеру никогда не валялся на газоне просто так, я – боец, бьюсь до конца. Встал с газона и высказал в адрес арбитра нелицеприятные слова. Я поступил неправильно, подвел команду, свою семью, болельщиков и зрителей.

Хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и всеми, кто видел мое поведение. Да, это были эмоции, но я должен был сдержать их. Это не красит футбол. Я очень переживал после удаления, не спал всю ночь, долго думал над поступком», – сказал Тетрашвили «Р-Спорт».

  • «Тамбов» идет в РПЛ 13-м.
  • 31-летний защитник пропустил в сезоне РПЛ только один матч, сделал три результативные передачи.
  • Тетрашвили за оскорбление судей грозит дисквалификация от двух до четырех матчей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Тамбов Тетрашвили Гурам
Комментарии (2)
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Garrincha58
1592837759
а чё извиняться и за что? судья должен был удалять Кротова дважды сначала за удар игрока сзади на отмашь но ему дал жёлтую но во втором случае за удар по лицу высоко поднятой ногой тоесть вторая жёлтая и удаление а он никак не отреагировал зато сразу услышал в свой адрес какой то мат он наверное этого ждал и вообще когда Мешков судит всегда что то случается
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paracetamol
1592838930
Судью он правильно послал, тот уже был заряжен бабками. Пена точно не было, а удалять свинью надо было, что в Уфу затесалась.
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