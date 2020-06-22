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    Игрок «Тамбова» Тетрашвили – об оскорблении судьи в Уфе: «Я подвел команду, семью, зрителей. Хочу извиниться перед арбитрами»

    Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился за удаление в матче 23-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). С 36-й минуты его команда играла в меньшинстве.

    «К сожалению, не совладал с эмоциями. Я «привез» пенальти, подвел команду, сильно переживал по этому поводу. В моменте с красной карточкой я шел на мяч и получил удар локтем от соперника, контакт был серьезным. За свою карьеру никогда не валялся на газоне просто так, я – боец, бьюсь до конца. Встал с газона и высказал в адрес арбитра нелицеприятные слова. Я поступил неправильно, подвел команду, свою семью, болельщиков и зрителей.

    Хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и всеми, кто видел мое поведение. Да, это были эмоции, но я должен был сдержать их. Это не красит футбол. Я очень переживал после удаления, не спал всю ночь, долго думал над поступком», – сказал Тетрашвили «Р-Спорт».

    • «Тамбов» идет в РПЛ 13-м.
    • 31-летний защитник пропустил в сезоне РПЛ только один матч, сделал три результативные передачи.
    • Тетрашвили за оскорбление судей грозит дисквалификация от двух до четырех матчей.

    Источник: «Р-Спорт»

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