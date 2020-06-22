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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
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Уфа - Тамбов

21.06.2020, Воскресенье, 15:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 23 тур Уфа - Тамбов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
14 тур
26 октября, суббота 14:00 Тамбов 3:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 21 июня 2020, 16:21

    Думал сегодня Тамбов повеселит хотя бы. А нет...
    Уфа то держит марку. Ей пофиг на футбол

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 21 июня 2020, 15:29

    Не в первый раз уже в своей короткой истории Уфа забивает гол. не имея никаких моментов...

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 20 июня 2020, 07:08

    1:0

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