Гол прямым ударом с углового принес «Торпедо» первую победу в сезоне

«КАМАЗ» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.68

«Урал» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.79

«КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025

«КАМАЗ» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.68

«Уфа» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 6.90

«Ротор» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

«Ротор» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 6.50