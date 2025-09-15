Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Уфа - Урал
Уфа - Урал: онлайн-трансляция 15 сентября 2025
Уфа
15.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
- : -
Не начался
Урал
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уфа - Урал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Уфа
Урал
«Урал» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025
25 августа, 15:50
«Урал» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.79
24 августа, 09:21
«КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 16:20
«КАМАЗ» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.68
22 августа, 08:32
Гол прямым ударом с углового принес «Торпедо» первую победу в сезоне
18 августа, 21:42
«КАМАЗ» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 16:20
«КАМАЗ» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.68
22 августа, 08:32
«Уфа» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 6.90
15 августа, 20:36
«Ротор» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025
10 августа, 17:20
«Ротор» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 6.50
10 августа, 08:50
«Урал» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2025
25 августа, 15:50
«Урал» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.79
24 августа, 09:21
Гол прямым ударом с углового принес «Торпедо» первую победу в сезоне
18 августа, 21:42
«Торпедо» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2025
18 августа, 18:20
«Торпедо» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 2.32
17 августа, 08:24
Россия. PARI Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Последние матчи
Все
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал
4 : 0
25.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 0
18.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
0 : 0
16.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ротор
1 : 0
10.08.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
0 : 0
16.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ротор
1 : 0
10.08.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Уфа
1 : 0
02.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Факел
1 : 0
27.07.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал
4 : 0
25.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 0
18.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Урал
2 : 1
02.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
