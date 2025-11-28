29 ноября в 21 туре Первой лиги «Чайка» примет «Уфу» в противостоянии команд из нижней части таблицы, для которых каждое очко приобретает особую ценность. Хозяева переживают затяжной спад и продолжают терять позиции, тогда как гости также нестабильны, но сохраняют шансы улучшить турнирное положение. Исход встречи во многом будет зависеть от дисциплины в обороне и реализации немногочисленных возможностей у ворот соперника. В условиях психологического давления команды вряд ли пойдут на чрезмерный риск, поэтому матч может получиться нервным и сдержанным по темпу.

«Чайка»

Коллектив занимает 18 место, набрав всего 11 очков после 20 туров. Серия из шести поражений подряд подчеркивает кризис в игре, а оборона остается одним из самых уязвимых звеньев. В последних пяти матчах команда пропустила 14 мячей, что в среднем составляет 2.80 гола за игру. При этом в атаке «Чайка» старается цепляться за моменты и забивает в среднем по одному мячу, а лидером впереди остается Артем Соколов с 6 голами. Однако регулярные ошибки в защите мешают команде стабилизировать результаты.

«Уфа»

Гости располагаются на 15 позиции с 19 очками. Несмотря на три поражения подряд, «Уфа» выглядит чуть организованнее в построении игры и чаще контролирует структуру матча. В последних пяти встречах команда забила 6 мячей, но при этом пропустила 9, что указывает на проблемы при игре против быстрых атак. Дилан Ортис остается ключевой фигурой в нападении, обеспечивая остроту и движение у чужих ворот.

Факты о командах

«Чайка»

Поражения в 6 последних матчах

В среднем: 1.00 забито и 2.80 пропущено

Пропускает в 8 матчах подряд

«Уфа»

Поражения в 3 последних турах

В среднем: 1.20 забито и 1.80 пропущено

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Чайка» – «Уфа»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии, но оборонительная нестабильность «Чайки» и более вариативная атака «Уфы» создают небольшое преимущество для гостей. При этом высокая результативность маловероятна, так как соперники действуют осторожно и не склонны к открытому обмену атаками. Наиболее логичным выглядит сценарий с минимальным перевесом гостей или ничейным исходом при низком тотале.

Прогноз: Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.82