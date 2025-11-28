Введите ваш ник на сайте
«Чайка» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

28 ноября 2025 10:12
Чайка - Уфа
29 нояб. 2025, суббота 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
Сделать ставку

29 ноября в 21 туре Первой лиги «Чайка» примет «Уфу» в противостоянии команд из нижней части таблицы, для которых каждое очко приобретает особую ценность. Хозяева переживают затяжной спад и продолжают терять позиции, тогда как гости также нестабильны, но сохраняют шансы улучшить турнирное положение. Исход встречи во многом будет зависеть от дисциплины в обороне и реализации немногочисленных возможностей у ворот соперника. В условиях психологического давления команды вряд ли пойдут на чрезмерный риск, поэтому матч может получиться нервным и сдержанным по темпу.

«Чайка»

Коллектив занимает 18 место, набрав всего 11 очков после 20 туров. Серия из шести поражений подряд подчеркивает кризис в игре, а оборона остается одним из самых уязвимых звеньев. В последних пяти матчах команда пропустила 14 мячей, что в среднем составляет 2.80 гола за игру. При этом в атаке «Чайка» старается цепляться за моменты и забивает в среднем по одному мячу, а лидером впереди остается Артем Соколов с 6 голами. Однако регулярные ошибки в защите мешают команде стабилизировать результаты.

«Уфа»

Гости располагаются на 15 позиции с 19 очками. Несмотря на три поражения подряд, «Уфа» выглядит чуть организованнее в построении игры и чаще контролирует структуру матча. В последних пяти встречах команда забила 6 мячей, но при этом пропустила 9, что указывает на проблемы при игре против быстрых атак. Дилан Ортис остается ключевой фигурой в нападении, обеспечивая остроту и движение у чужих ворот.

Факты о командах

«Чайка»

  • Поражения в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито и 2.80 пропущено
  • Пропускает в 8 матчах подряд

«Уфа»

  • Поражения в 3 последних турах
  • В среднем: 1.20 забито и 1.80 пропущено
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
38% (3)
25% (2)
38% (3)
8
Забитых мячей
11
1
В среднем за матч
1.38
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
4 : 0
30.08.2025
Чайка
Россия. Первая лига, 22 тур
Чайка
1 : 1
02.03.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 11 тур
Уфа
0 : 1
20.09.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Чайка
1 : 0
24.04.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Уфа
2 : 2
10.03.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Уфа
2 : 1
12.11.2023
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Чайка
2 : 1
16.07.2023
Уфа
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 1
25.09.2019
Уфа
Показать все

Прогноз на матч «Чайка» – «Уфа»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии, но оборонительная нестабильность «Чайки» и более вариативная атака «Уфы» создают небольшое преимущество для гостей. При этом высокая результативность маловероятна, так как соперники действуют осторожно и не склонны к открытому обмену атаками. Наиболее логичным выглядит сценарий с минимальным перевесом гостей или ничейным исходом при низком тотале.

Прогноз: Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.82

1.82
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
