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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Чайка - Уфа
Чайка - Уфа: обзор матча 25 сентября 2019
Чайка
25.09.2019, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чайка - Уфа
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
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Чайка
0 : 2
08.05.2026
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Чайка
0 : 2
03.05.2026
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КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
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