Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. PARI Первая лига
Черноморец - Чайка
Черноморец - Чайка: онлайн-трансляция 15 сентября 2025
Черноморец
15.09.2025, понедельник, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
- : -
Не начался
Чайка
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Черноморец - Чайка
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Черноморец
Чайка
Вратаря «Чайки» госпитализировали после столкновения во время матча
24 августа, 22:15
«Чайка» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2025
24 августа, 17:50
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец»
24 августа, 15:07
4
Сотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
24 августа, 12:39
5
«Черноморец» уволил тренера с опытом РПЛ
24 августа, 11:29
2
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец»
24 августа, 15:07
4
Сотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
24 августа, 12:39
5
«Черноморец» уволил тренера с опытом РПЛ
24 августа, 11:29
2
«Черноморец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа, 17:50
«Черноморец» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.72
22 августа, 08:44
Вратаря «Чайки» госпитализировали после столкновения во время матча
24 августа, 22:15
«Чайка» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2025
24 августа, 17:50
«Чайка» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10
23 августа, 07:32
Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова
21 августа, 17:54
2
Валуев прокомментировал получение экс-игроком «Шахтера» гражданства РФ: «Хвалить не за что»
20 августа, 23:11
1
Больше новостей
Россия. PARI Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина
- : -
29.08.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
- : -
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
- : -
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
- : -
30.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
- : -
30.08.2025
Чайка
Последние матчи
Все
Черноморец
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Чайка
0 : 3
24.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
23.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
0 : 1
17.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
1 : 2
16.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
10.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
23.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
0 : 1
17.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Сокол
1 : 1
09.08.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Чайка
0 : 3
24.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
1 : 2
16.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
10.08.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Чайка
1 : 1
02.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Сокол
0 : 0
26.07.2025
Чайка
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: