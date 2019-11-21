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Чайка
Иван Маркелов
€ 25 тыс
Иван Маркелов
Чайка
17 апреля 1988 (38)
#88 | Нападающий
185 см | 76 кг
Россия
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Публикации
РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
2019.11.21 18:22
1
РФПЛ. «Анжи» в меньшинстве обыграл «Амкар», Маркелов забил два гола и был удален
2017.11.05 15:59
5
Маркелов стал игроком «Анжи»
2017.06.20 15:42
Маркелов продолжит карьеру в «Анжи»
2017.06.19 18:16
1
ФНЛ. «Динамо» удержало победу над «Мордовией»
2016.10.02 18:55
2
Видео
«Динамо» после первого тайма громит «Ростов» со счетом 3:0
2016.09.21 14:16
24
Орещук: «Как мы ни старались пристроить Погребняка, Павел все варианты забраковывал»
2016.08.31 21:48
12
«Динамо» подписало Уилкшира и Маркелова
2016.08.31 20:20
2
ФНЛ. «Факел» на своем поле уступил «Газовику»
2015.11.15 19:56
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Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Экс-тренер «Акрона»: «Дзюба усилил бы и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо»
09:58
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
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Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
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В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
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Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
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