РФПЛ. «Анжи» в меньшинстве обыграл «Амкар», Маркелов забил два гола и был удален

В матче 16-го тура чемпионата России пермский «Амкар» дома уступил «Анжи» со счетом 1:2. Иван Маркелов отметился дублем за гостей в первом тайме, а во втором получил вторую желтую карточку и был удален.

«Амкар» с 17-ю очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, «Анжи» с 16-ю очками идет на 14 месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 — Маркелов, 5; 1:1 — Костюков, 12; 1:2 — Маркелов, 28.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде (Милькович, 57), Костюков (Браун, 76), Гол (Гащенков, 46), Огуде, Эззатоллахи, Бодул.

«Анжи»: Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев (Хабулов, 84), Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко (Эльмурзаев, 86), Прудников (Дибиргаджиев, 90), Маркелов.

Предупреждения: Костюков, 34; Конде, 41; Бодул, 51; Идову, 57; Гащенков, 73 — Маркелов, 21, Тетрашвили, 78, Кацаев, 84.

Удаление: Маркелов, 63.

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