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    Маркелов стал игроком «Анжи»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Иван Маркелов стал игроком «Анжи». 29-летний форвард подписал с махачкалинским клубом двухлетний контракт.

    «Профессиональная карьера Маркелова началась в 2006 году. С того момента футболист провел три сезона в «Зените-2». Затем Иван выступал в командах «Витязь», «Петротрест», «Карелия», «Динамо» (СПб), «Сокол», «Газовик». После чего Маркелов перешел в московское «Динамо», в котором в течение сезона 2016/2017 сыграл в 13 матчах и забил два мяча.

    Добро пожаловать в «Анжи», Иван!», – говорится в заявлении дагестанского клуба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    20.06.2017 15:42
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