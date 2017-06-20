Бывший нападающий московского «Динамо» Иван Маркелов стал игроком «Анжи». 29-летний форвард подписал с махачкалинским клубом двухлетний контракт.

«Профессиональная карьера Маркелова началась в 2006 году. С того момента футболист провел три сезона в «Зените-2». Затем Иван выступал в командах «Витязь», «Петротрест», «Карелия», «Динамо» (СПб), «Сокол», «Газовик». После чего Маркелов перешел в московское «Динамо», в котором в течение сезона 2016/2017 сыграл в 13 матчах и забил два мяча.

Добро пожаловать в «Анжи», Иван!», – говорится в заявлении дагестанского клуба.