Орещук: «Как мы ни старались пристроить Погребняка, Павел все варианты забраковывал»

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал уход из команды Игоря Денисова и Бориса Ротенберга.

«Хотелось бы поблагодарить Игоря Денисова за сотрудничество, пожелать ему удачи в «Локомотиве». Погребняк? Как мы ни старались его пристроить, Павел все варианты забраковывал. Останется в «Динамо». Компанию Денисову в «Локомотиве» составит Борис Ротенберг

До конца трансферного окна клубу удалось подписать Уилкшира и Маркелова, больше новичков ждать не стоит. Люка взяли после того, как поняли, что Козлов выбыл на долгий срок, поэтому фланг защиты требовал усиления. Вероятно, что Алексею предстоит операция, а также минимум полгода восстановления», – передает слова Орещука корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.