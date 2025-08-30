«Черноморец» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.74

«Чайка» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.75

«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

«Шинник» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 6.50

«Сокол» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025