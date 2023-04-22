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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Ленинградец
Илья Стефанович
€ 200 тыс
Илья Стефанович
Ленинградец
23 июня 1996 (30)
#23 | Нападающий
187 см | 71 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«Просто смотрим, как нас ***»: игрок «Торпедо» Стефанович – после матча с «Химками»
2023.04.22 17:15
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Игрок «Торпедо»: «В университете приходилось «заносить» – уходило много денег»
2023.03.27 19:35
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Стефанович назвал себя лучшим нападающим России: у него один гол в РПЛ
2023.03.27 14:59
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«Будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим»: форвард «Торпедо» рассказал о договорных матчах в России
2023.03.27 12:38
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Стефанович забил «Краснодару» в дебютном матче в РПЛ
2023.03.05 17:25
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«Торпедо» купило лучшего бомбардира «Волгаря»
2023.02.03 17:43
«Торпедо» заплатит 11 миллионов рублей за форварда «Волгаря»
2023.02.03 14:30
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Стефанович из «Волгаря» забил пяткой в стиле Златана
2022.10.23 20:06
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