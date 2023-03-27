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  • «Будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим»: форвард «Торпедо» рассказал о договорных матчах в России

«Будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим»: форвард «Торпедо» рассказал о договорных матчах в России

27 марта 2023, 12:38
2

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович сталкивался с «договорняками» в низших российских лигах.

Дай угадаю: в «Знамени» ты получал тысяч десять рублей?

– По-моему, 8 300. На тот момент это был МРОТ.

– Ты молодой, наверняка помогали родители. А возрастным как выживать на эти гроши?

Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал.

Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим».

Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».

Ты продолжил обострять?

– Как мог (смеется). Но ничего не случилось.

Сейчас подобного много в нашем футболе?

Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце».

Тоже велели не обострять?

– Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона.

Даже если взять пресловутый матч с «Чайкой»: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались.

Все знали про эти схемы, а ты нет?

– С молодежью не делились. Честно говорю, тогда нас не ставили в курс.

  • В России в 2022 году было выявлено 92 подозрительных матча.
  • Больше только в Бразилии – 152.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Торпедо Стефанович Илья
Комментарии (2)
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эд100
1679912807
что за бабушкины разговоры во дворе?!... сказал А, говори, и делай Б. где работа спецслужб? языком молоть все умеют. есть признание, дальше расследование, и жесточайшие наказания как итог. а то какие то смех*ёчки одни, вы в своём уме???
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