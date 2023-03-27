«Будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим»: форвард «Торпедо» рассказал о договорных матчах в России

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович сталкивался с «договорняками» в низших российских лигах.

– Дай угадаю: в «Знамени» ты получал тысяч десять рублей?

– По-моему, 8 300. На тот момент это был МРОТ.

– Ты молодой, наверняка помогали родители. А возрастным как выживать на эти гроши?

– Занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал.

Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять – в раздевалке с тобой серьезно поговорим».

Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».

– Ты продолжил обострять?

– Как мог (смеется). Но ничего не случилось.

– Сейчас подобного много в нашем футболе?

– Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце».

– Тоже велели не обострять?

– Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона.

Даже если взять пресловутый матч с «Чайкой»: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались.

– Все знали про эти схемы, а ты нет?

– С молодежью не делились. Честно говорю, тогда нас не ставили в курс.