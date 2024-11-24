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    Губерниев считает, что РПЛ нужен сильный «Спартак»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (5:2).

    «Спартак» приятно удивил, организация игры у красно-белых была на высоком уровне. Помог и Лантратов, конечно, с ошибкой. Я предполагал, что «Спартак» может победить в этом матче, но не так крупно.

    Для РПЛ важно, чтобы «Спартак» чувствовал себя уверенно. РПЛ нужен сильный «Спартак». А для молодого «Локомотива» этот матч будет хорошим уроком.

    Я верю в «Локомотив», всe будет хорошо, у него всe только начинается. Угальде – молодец, повторил достижение Тихонова и Ширко. Его для этого и брали в «Спартак», чтобы забивал голы. Приятно, что легионер оправдывает своe предназначение», – сказал Губерниев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1732458326
    Опять Губа отвлеклась от биатлона. Воистину- в каждую бочку затычка...
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    Каратель помойников
    1732461780
    Выскажу свое мнение,губашлеп ненужен, вообще никакой,вчера смотрел биатлон и о чудо не было губы,прям порадовался,а сегодня опять этот мастер словесных поносов появился.и я не стал смотреть.выдайте ему уже все какие есть регали,статуэтки,грамоты и отправьте на пенсию,чтобы о нем не слышно было
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    Литейный 4 (returned)
    1732463147
    Его "сильного" уже лет 20 ждут, а он всё в лузерах середняках ходит. Гыгыгы
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    somn
    1732466042
    И все московские клубы, а остальные так, между делом?
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    Янвapь 69
    1732466545
    Губерниев по умственным способностям от Загитовой недалеко ушёл
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