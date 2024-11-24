Губерниев считает, что РПЛ нужен сильный «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (5:2).

«Спартак» приятно удивил, организация игры у красно-белых была на высоком уровне. Помог и Лантратов, конечно, с ошибкой. Я предполагал, что «Спартак» может победить в этом матче, но не так крупно.

Для РПЛ важно, чтобы «Спартак» чувствовал себя уверенно. РПЛ нужен сильный «Спартак». А для молодого «Локомотива» этот матч будет хорошим уроком.

Я верю в «Локомотив», всe будет хорошо, у него всe только начинается. Угальде – молодец, повторил достижение Тихонова и Ширко. Его для этого и брали в «Спартак», чтобы забивал голы. Приятно, что легионер оправдывает своe предназначение», – сказал Губерниев.

Голы у «Спартака» забили Манфред Угальде (10-я, 21-я, 34-я, 73-я минуты) и Эсекьель Барко (80-я). У «Локомотива» отличились Сергей Пиняев (55-я) и Жерзино Ньямси (63-я).

«Спартак» сейчас вышел на 4-е место в РПЛ с 31 очком, «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами.

Губерниев является амбассадором «Локомотива».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов