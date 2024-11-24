Геркус объяснил 5:2 «Спартака» с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от просмотра матча «Спартак» – «Локомотив».

Встреча на «Лукойл Арене» закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Манфред Угальде забил четыре гола.

– За счет чего «Спартак» так легко справился с «Локомотивом»? По крайней мере по первому тайму.

– Определенную роль сыграл быстрый гол из‑за ошибки вратаря. «Спартак» по сравнению с матчем на «РЖД арене» перестроил линию нападения – Угальде сыграл центрфорварда. И сыграл просто блестяще. Неуверенно сыграла пара центральных защитников «Локомотива», да и игроки опорной зоны сыграли слабее обычного. Угальде, напротив, своими рывками затерроризировал оборону «Локо». Посмотрите второй гол – он успел открыться, забежал в офсайд, выбежал из офсайда, оббежал Монтеса кругом, принял мяч и забил в касание. Это класс.

– Второй раз подряд после паузы на сборные «Локомотив» показывает невзрачный футбол относительно того, что он демонстрировал в остальных турах. В чем причина?

– Думаю, пауза тут ни при чем. О паузе известно давно, тренировочный процесс должен, конечно, быть адаптирован под паузы в том числе. Думаю, проблема в том, что молодым игрокам сложнее поддерживать себя в хорошей форме весь сезон. Нужен опыт, чтобы распределять силы на дистанции и научиться не терять фокус. В этом основная уязвимость молодых команд.

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