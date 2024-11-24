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    • Орлов сказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Химками»

    Орлов сказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Химками»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 16-го тура РПЛ «Химки» – «Краснодар» (2:2).

    «Краснодар» не смог одолеть «Химки». Перерыв на игры сборных отрицательно сказался на команде Мусаева. Длительные перелеты... Тот же Кордоба сегодня не смог показать все, на что он способен.

    Пенальти в ворота «быков»? Не берусь судить, надо еще пересмотреть повторы. Но раз арбитры так решили, то, видимо, основания были. Повторюсь, против «Химок» мы увидели какой-то другой «Краснодар». Как будто душу из футболистов вытащили...

    Ну не хватило им запала, задора, страсти. Той страсти, с которой «Спартак» вышел на дерби против «Локомотива». А на выходе – южане потеряли очень важные очки», – сказал Орлов.

    • «Краснодар» по итогам тура упустил первое место в РПЛ. У команды стало 38 очков после 16 туров. У «Зенита», вернувшегося на первую строчку, 39 баллов в активе.
    • «Быки» закончили ничьей второй матч подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:54
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