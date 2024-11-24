Ташуев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) сказал, что в последних встречах его команда проигрывает сама себя.

«Почему‑то не вышли из раздевалки на второй тайм, хотя мы и призывали продолжать так же играть. Почему‑то просели. Нельзя так низко садиться. Потом вроде вернулись, начали много атаковать, но не забиваем пенальти и допускаем грубейшую ошибку.

Какое‑то наваждение. Вроде должны были выигрывать матч, а мы его сами проигрываем. Настораживает. Сами проиграли игру.

Должно прорвать, не может продолжаться такая черная полоса. Мы последние матчи сами себе проигрываем. Не знаю, как это все оценивать», – сказал Ташуев.

«Ахмат» вел в счете 1:0 после первого тайма, а во втором не реализовал пенальти.

Грозненцы потерпели четвертое поражение подряд.

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