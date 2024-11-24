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    Ташуев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) сказал, что в последних встречах его команда проигрывает сама себя.

    «Почему‑то не вышли из раздевалки на второй тайм, хотя мы и призывали продолжать так же играть. Почему‑то просели. Нельзя так низко садиться. Потом вроде вернулись, начали много атаковать, но не забиваем пенальти и допускаем грубейшую ошибку.

    Какое‑то наваждение. Вроде должны были выигрывать матч, а мы его сами проигрываем. Настораживает. Сами проиграли игру.

    Должно прорвать, не может продолжаться такая черная полоса. Мы последние матчи сами себе проигрываем. Не знаю, как это все оценивать», – сказал Ташуев.

    • «Ахмат» вел в счете 1:0 после первого тайма, а во втором не реализовал пенальти.
    • Грозненцы потерпели четвертое поражение подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Алим Терек
    1732458845
    А потому и проигрывают что половина из состава играют не на своих позициях,Швец не цз,Тодорович не пз,Уткин не правый полузащитник,Самородов не центр.нап,поэтому и ошибаются на чужих позициях,Шатара провалился как только вышел на поле,к тому же все цз очень медленные и не успевают вернуться при контратаках.
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    subbotaspartak
    1732459820
    ...Мы последние матчи сами себе проигрываем..... И не только
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    FRZZ
    1732461084
    Пора вмешиваться в ситуацию Рамзану Кадырову, а то потом будет поздно, вылетит команда в первую лигу. А Ташуева надо уволить, чем быстрее, тем лучше.
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    АКС-74У
    1732465715
    По-моему, вы не вышли и на первый тайм, только в конце его Самородов проснулся и выдал шедевр, но это был единичный эпизод. Команды решила, что всё за них сделает судейская бригада?
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