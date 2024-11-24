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    • Тренер «Крыльев» – о травме Ломаева: «Пока прогноз неутешительный»

    Тренер «Крыльев» – о травме Ломаева: «Пока прогноз неутешительный»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

    – Какие эмоции после игры?

    – Учитывая, что достаточно долго было сложное положение в команде… Мы максимально настраивались на эту игру, понимали, что это последний домашний матч перед паузой. Хорошо, что в итоге смогли дожать соперника во втором тайме. Про пенальти и отмененные голы не хочу отвечать, это вопрос для судейских комиссий.

    – Отмененный гол, пропущенный мяч в первом тайме… Насколько тяжело было в перерыве удержать команду?

    – Тяжело. Это накладывается не только на эту игру. Может, в этот раз не было каких‑то повышенных эмоций. Была рабочая атмосфера, показали какие‑то моменты. Понимали, что игра может пойти по‑другому сценарию. Доминик Ороз вернул нас в игру, мы боролись за три результата.

    По Ломаеву пока прогноз неутешительный. Кто будет играть в воротах? Тот, кто будет сильнее в следующих матчах.

    • Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил травму плеча, когда отбивал удар Даниила Уткина с пенальти на 68-й минуте игры. После этого его заменил Сергей Песьяков.
    • «Крылья Советов» прервали серии из 4 поражений подряд и 10 матчей без побед подряд (без учета послематчевых пенальти) во всех турнирах.
    • Гол Игоря Дмитриева на 20-й минуте в ворота «Ахмата» был отменен. VAR зафиксировала у него офсайд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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