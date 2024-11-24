Мостового возмутил пенальти в пользу «Ахмата» с «Крыльями»: «Это беспредел»

Александр Мостовой раскритиковал решение назначить пенальти в матче «Крылья Советов» – «Ахмат».

На 64-й минуте защитник самарцев Алоис Ороз столкнулся в штрафной площади с Лечи Садулаевым.

Главный арбитр Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти в пользу «Ахмата».

Иван Ломаев отразил удар Даниила Уткина с 11-метрового.

«Возмущению нет предела. Случайно переключил на игру «Крылья Советов» – «Ахмат». Человек в черной форме, который поставил пенальти и еще пошел смотреть ВАР, это – беспредел, я считаю.

Там вообще ничего не было – человек прокидывает мяч, просто сам попадает в ногу защитника, падает, и назначают пенальти. Вы разбираетесь в футболе-то немножко?

Он не нарушает, просто бежит мимо. Тот перекидывает мяч, попадает сам в его ногу и падает. И судья после просмотра ВАР, минуты 3 они смотрели, там еще 3 человека… И назначают пенальти. Ну это беспредел полностью», – сказал Мостовой.

Скриншот: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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