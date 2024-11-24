Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мостового возмутил пенальти в пользу «Ахмата» с «Крыльями»: «Это беспредел»

    Мостового возмутил пенальти в пользу «Ахмата» с «Крыльями»: «Это беспредел»

    Александр Мостовой раскритиковал решение назначить пенальти в матче «Крылья Советов» – «Ахмат».

    • На 64-й минуте защитник самарцев Алоис Ороз столкнулся в штрафной площади с Лечи Садулаевым.
    • Главный арбитр Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти в пользу «Ахмата».
    • Иван Ломаев отразил удар Даниила Уткина с 11-метрового.

    «Возмущению нет предела. Случайно переключил на игру «Крылья Советов»«Ахмат». Человек в черной форме, который поставил пенальти и еще пошел смотреть ВАР, это – беспредел, я считаю.

    Там вообще ничего не было – человек прокидывает мяч, просто сам попадает в ногу защитника, падает, и назначают пенальти. Вы разбираетесь в футболе-то немножко?

    Он не нарушает, просто бежит мимо. Тот перекидывает мяч, попадает сам в его ногу и падает. И судья после просмотра ВАР, минуты 3 они смотрели, там еще 3 человека… И назначают пенальти. Ну это беспредел полностью», – сказал Мостовой.

    Скриншот: кадр из трансляции «Матч Премьер»

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Мостовой сказал, при каких условиях Угальде станет легендой «Спартака» 6
    Мостовой сказал, почему «Спартак» сможет бороться за топ-3 со Станковичем 5
    Реакция Мостового на покер Угальде за «Спартак» 14
    Источник: телеграм-канал Александра Мостового

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2024 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 