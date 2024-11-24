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    Орлов объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Локомотив»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором красно-белые победили со счетом 5:2.

    «Дерби «Спартак»«Локомотив» – настоящий праздник голов. Зрители получили удовольствие. Нужно признать, что Станкович выстроил игру красно-белых в атаке. А вот в обороне... Как были проблемы, так и остались. Что и показало начало второго тайма.

    Но счет на табло. Спартаковцы превзошли железнодорожников в настрое. Вышли на поле с диким желанием победить! С горящими глазами! Потому и превосходили подопечных Галактионова в движении, до перерыва забили аж три мяча.

    «Локо» мне показался каким-то поблекшим. Но мы, в принципе, и предполагали, что молодая команда не застрахована от спадов. Нестабильность. Явно не лучший матч в исполнении Батракова, которого много хвалили.

    Виртуозная игра Угальде? Он в принципе вышел на определенный уровень, адаптировался. В субботу ему, возможно, немного повезло. Но четыре мяча в одной встрече дорогого стоит! Да еще и передачу голевую отдал. Рад за него! Хорошее приобретение москвичей», – сказал Орлов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (7)
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    рылы
    1732439848
    доподлинно известно, что лантратый до матча контактировал с представителями лукойла. есть фотографии из кустов, на которых видно, как он о чём-то с ними разговаривал, ему показали бумажку с какими-то цифрами, там было много нулей, сказал "сделаем", после чего пожали руки. так всё и было, уверяю вас!
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    Марк Аврелий!
    1732442151
    Всем "сложить оружие" Сам Орлов ИЗРЁК ИСТИНУ, А что скажет Карпин про оценку Орлова?
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    FCSpartakM
    1732443923
    Да как локо переходил на навал, то сразу пожар, во втором тайме скорее забили, что должны были забить в первом. Моментов у локо особо и не было во втором, кроме голов и давления самим моментов не было
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