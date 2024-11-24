Орлов объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Локомотив»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором красно-белые победили со счетом 5:2.

«Дерби «Спартак» – «Локомотив» – настоящий праздник голов. Зрители получили удовольствие. Нужно признать, что Станкович выстроил игру красно-белых в атаке. А вот в обороне... Как были проблемы, так и остались. Что и показало начало второго тайма.

Но счет на табло. Спартаковцы превзошли железнодорожников в настрое. Вышли на поле с диким желанием победить! С горящими глазами! Потому и превосходили подопечных Галактионова в движении, до перерыва забили аж три мяча.

«Локо» мне показался каким-то поблекшим. Но мы, в принципе, и предполагали, что молодая команда не застрахована от спадов. Нестабильность. Явно не лучший матч в исполнении Батракова, которого много хвалили.

Виртуозная игра Угальде? Он в принципе вышел на определенный уровень, адаптировался. В субботу ему, возможно, немного повезло. Но четыре мяча в одной встрече дорогого стоит! Да еще и передачу голевую отдал. Рад за него! Хорошее приобретение москвичей», – сказал Орлов.

Голы у «Спартака» забили Манфред Угальде (10-я, 21-я, 34-я, 73-я минуты) и Эсекьель Барко (80-я). У «Локомотива» отличились Сергей Пиняев (55-я) и Жерзино Ньямси (63-я).

«Спартак» сейчас вышел на 4-е место в РПЛ с 31 очком, «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами.

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