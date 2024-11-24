Газзаев сказал, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартаку» не хватает стабильности. Из-за этого клуб не может стать чемпионом в последние годы.

«Спартаку» очень не хватает стабильности. Клуб постоянно меняет тренеров и направление развития команды. За последние 20 лет «Спартаком» руководило 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь в такой ситуации? «Спартаку» не хватает постоянства как в руководстве, так и в составе.

Чтобы команда стала чемпионом, девять позиций должны быть постоянными. Это и называется стабильность. А когда у вас постоянно меняется состав и тактика, то вы не сможете стабилизировать турнирную ситуацию. Посмотрите, «Спартак» может выиграть, а потом проиграть, и так несколько раз. У «Спартака» нет ощущения серии», – сказал Газзаев.

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