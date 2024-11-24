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Газзаев сказал, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства

24 ноября 2024, 14:52
19

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартаку» не хватает стабильности. Из-за этого клуб не может стать чемпионом в последние годы.

«Спартаку» очень не хватает стабильности. Клуб постоянно меняет тренеров и направление развития команды. За последние 20 лет «Спартаком» руководило 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь в такой ситуации? «Спартаку» не хватает постоянства как в руководстве, так и в составе.

Чтобы команда стала чемпионом, девять позиций должны быть постоянными. Это и называется стабильность. А когда у вас постоянно меняется состав и тактика, то вы не сможете стабилизировать турнирную ситуацию. Посмотрите, «Спартак» может выиграть, а потом проиграть, и так несколько раз. У «Спартака» нет ощущения серии», – сказал Газзаев.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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NewLife
1732450407
Чего не хватает Газзаеву для правильной оценки ситуации - ума))
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alefreddy
1732450895
от балласта немного избавятся и нормалек
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Каратель помойников
1732451077
Уж чего точно не хватало,так это усатых комментариев и советов)
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...уефан
1732451315
...пошёл ты, топтун усатый с низким центром тяжести!...
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Александр.Т.
1732453797
Хм в ЦСКА как я помню все еще гиннер и забыл такой кучерявый уже давно и не меняются ну что то ЦСКА не чемпион да и тренеров не так часто меняют
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Spartak_forv@
1732453830
Гавкнуть то хоть что-нибудь надо)
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vvv123
1732454628
«Спартаку» для чемпионства элементарного - мозгов!
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andr45
1732458495
А что не хватает меринам или, извините за выражение, динамо стать чемпионами? Старый выживший из ума ворюга и жополиз)
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BRO_football
1732473376
Фанатов нормальных не хватает.
Ответить
Марк Красс
1732515590
А может для шампиненства нужно есть одни шампиньоны? Вдруг да поможет?
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