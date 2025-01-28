Газизов оценил слова Кокорина о «Спартаке»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал резонансное интервью Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» позволил себе несколько нелицеприятных комментариев про московский клуб:

назвал «Спартак» клубом интриганов;

отметил финансовую выгоду от пребывания в столичной команде: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел»;

признался, что присоединился к спартаковцам назло «Зениту».

«Было ли по поведению Кокорина заметно, что он перешел ради денег? Он шел в «Спартак» играть и бороться за чемпионство. Он и говорит, что в тот год боролись с «Зенитом».

Покупка Кокорина и была предвестником этого, показателем силы. «Спартак» взял одного из лучших игроков у конкурента. Такая подковерная борьба была – сам Александр это подтверждает.

Как оценю время Кокорина в «Спартаке»? Команда вышла в плюс, у него в связи с определенными травмами не получилось так ярко, как мы бы хотели.

Возлагали на него большие надежды, он большой футболист, но тут чуть-чуть подломался, там мелкие травмы и ему не удалось выйти на нужный уровень.

Сам Кокорин в тренировочном процессе все доказывал. Команда много забивала, определенную конкуренцию он составил», – сказал Газизов.