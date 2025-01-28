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Газизов оценил слова Кокорина о «Спартаке»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал резонансное интервью Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» позволил себе несколько нелицеприятных комментариев про московский клуб:

  • назвал «Спартак» клубом интриганов;
  • отметил финансовую выгоду от пребывания в столичной команде: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел»;
  • признался, что присоединился к спартаковцам назло «Зениту».

«Было ли по поведению Кокорина заметно, что он перешел ради денег? Он шел в «Спартак» играть и бороться за чемпионство. Он и говорит, что в тот год боролись с «Зенитом».

Покупка Кокорина и была предвестником этого, показателем силы. «Спартак» взял одного из лучших игроков у конкурента. Такая подковерная борьба была – сам Александр это подтверждает.

Как оценю время Кокорина в «Спартаке»? Команда вышла в плюс, у него в связи с определенными травмами не получилось так ярко, как мы бы хотели.

Возлагали на него большие надежды, он большой футболист, но тут чуть-чуть подломался, там мелкие травмы и ему не удалось выйти на нужный уровень.

Сам Кокорин в тренировочном процессе все доказывал. Команда много забивала, определенную конкуренцию он составил», – сказал Газизов.

  • «Спартак» в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии (1)
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NewLife
1738094524
Да уж, здорово Газик навредил Спартаку((
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