Кокорин – о «Спартаке»: «Клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин поделился впечатлениями от пребывания в «Спартаке».

Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.

Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

– «Спартак» – это клуб для интриг. Клуб интриганов. Клуб, который живeт сплетнями и кайфует от этого. И они этим живут.

Я был в шоке. Они живут тем, чтобы проснуться, кто-то что-то накосячил, другой быстрее это «спалил» и быстро несeт руководству. Вот так они живут.

Я, когда переходил, никто не знал, что я приеду в офис. И через 20 минут об этом написали.

– То есть из руководства кто-то сливает что-то в прессу?

– Да. И от этого кайфуют.