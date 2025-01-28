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  • Кокорин – о «Спартаке»: «Клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого»

Кокорин – о «Спартаке»: «Клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин поделился впечатлениями от пребывания в «Спартаке».

  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

«Спартак» – это клуб для интриг. Клуб интриганов. Клуб, который живeт сплетнями и кайфует от этого. И они этим живут.

Я был в шоке. Они живут тем, чтобы проснуться, кто-то что-то накосячил, другой быстрее это «спалил» и быстро несeт руководству. Вот так они живут.

Я, когда переходил, никто не знал, что я приеду в офис. И через 20 минут об этом написали.

– То есть из руководства кто-то сливает что-то в прессу?

– Да. И от этого кайфуют.

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Источник: Smol Talk

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Комментарии (29)
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NewLife
1738072688
Кокорин - это кто ?
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VPERDIV SPARTAK
1738072898
Вот и мы ждем когда их впердив отправят или расформируют насовсем вместе с сектантами! Так у них же крутые болелы в министерстве сидят наблюдают чтобы никто их хрюшек не обидел)
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mahan
1738072905
Кокорин посмотри лучше в зеркало на себя, прям как-будто святой. Вспомни про себя как бухал, дрался в тюрьме сидел, и т. д. Золотое правило в РПЛ если про кого-то забыли, надо срочно упомянуть Спартак, воспользоваться его популярностью, что бы тебя вспомнили.
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БАЗАРА НЕТ
1738073118
Крутой заголовок) честный
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БАЗАРА НЕТ
1738073226
Поэтому он и не смог заиграть в команде стукачей, западло ему сидевшему было в этом находится
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R_a_i_n
1738073652
Ух интересно как. Обосрать конечно можно, вот конкретные примеры привести неплохо бы.
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sochi-2013
1738073676
Говнюк!
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ivany4
1738074018
Вот читаешь такое, и понимаешь - насколько Спартак Велик, Силен духовно, и Великодушен, что не обращает внимание на лай из-под ворот мелких шавок. Прежде чем писать всякую хрень, задумались бы - А что будет, если Спартак попросит обосновать свою позицию или высказывание?? Думаю, придется ему играть лет до 50, что бы финансово погасить моральный ущерб.)) Да и еще, а почему все тявкают на Великий народный?? Гадать не надо - кто еще имеет 4 звездочки над эмблемой?? Хотите оспорить - суд вам в помощь! Даже миллер с газпремом не настолько богат, что бы усомниться в этом.)))
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Каратель помойников
1738074231
Интересно,а почему вшивики не кричат "уголовник,закрой рот! А наоборот лебезят перед кокошей"
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Иван Петров 1986
1738075265
Если бы это сказал кто-нибудь умный. А этот алкаш и уголовник не стоит внимания.
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