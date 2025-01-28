Кокорин – о «Спартаке»: «Клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин поделился впечатлениями от пребывания в «Спартаке».
- Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
- Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.
– «Спартак» – это клуб для интриг. Клуб интриганов. Клуб, который живeт сплетнями и кайфует от этого. И они этим живут.
Я был в шоке. Они живут тем, чтобы проснуться, кто-то что-то накосячил, другой быстрее это «спалил» и быстро несeт руководству. Вот так они живут.
Я, когда переходил, никто не знал, что я приеду в офис. И через 20 минут об этом написали.
– То есть из руководства кто-то сливает что-то в прессу?
– Да. И от этого кайфуют.