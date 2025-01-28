Кокорин объяснил, почему согласился перейти в «Спартак»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин признался, что перешел в «Спартак» назло «Зениту».

Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.

Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

«После тюрьмы мне сказали, что за руку приведут в «Зенит». Я понимал, что жаренным пахнет, что меня выгоняют оттуда, что не могу находиться там по этой причине. Но мне обещали, что я вернусь.

Я понимал, что нужно уйти в «Сочи» и помочь, и за руку обратно меня вернут в «Зенит». И я в это верил. А когда мы спасли «Сочи» чудом, в «Зените» мне сказали «нет».

С Семаком я был на связи. Он тоже не понимал. Я был бы готов пойти на условия «Зенита», мы бы легко договорились с клубом о контракте.

После этого я просто назло «Зениту» подписал контракт со «Спартаком». Я Сергею Богдановичу об этом сказал. Это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию «Зениту», – сказал Кокорин.