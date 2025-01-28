Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Кокорин объяснил, почему согласился перейти в «Спартак»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин признался, что перешел в «Спартак» назло «Зениту».

  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

«После тюрьмы мне сказали, что за руку приведут в «Зенит». Я понимал, что жаренным пахнет, что меня выгоняют оттуда, что не могу находиться там по этой причине. Но мне обещали, что я вернусь.

Я понимал, что нужно уйти в «Сочи» и помочь, и за руку обратно меня вернут в «Зенит». И я в это верил. А когда мы спасли «Сочи» чудом, в «Зените» мне сказали «нет».

С Семаком я был на связи. Он тоже не понимал. Я был бы готов пойти на условия «Зенита», мы бы легко договорились с клубом о контракте.

После этого я просто назло «Зениту» подписал контракт со «Спартаком». Я Сергею Богдановичу об этом сказал. Это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию «Зениту», – сказал Кокорин.

Новости по теме
Кокорин доволен карьерой в «Спартаке»: «Топ! Залутал бабок больше всего за полгода и ушел» 7
Кокорин – о «Спартаке»: «Клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого» 29
Кокорин: «Чемпионат России был говном еще в 2019 году» 5
Источник: Smol Talk

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:25
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
прабабушка краба
1738075257
И такой незначительный фактор, как 4 ляма подписной бонус и 3 ляма зп)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 