Ваноли поможет «Спартаку» осуществить второй самый дорогой трансфер в истории клуба

Полузащитник «Торино» Иван Илич все ближе к переходу в «Спартак».

Сделку уже одобрил главный тренер Паоло Ваноли, который в 2022 году работал в «Спартаке», а сейчас возглавляет «Торино».

За серба клуб РПЛ заплатит около 15 миллионов евро – этот трансфер станет вторым самым дорогим в спартаковской истории (рекорд – Гус Тиль за 18 млн евро).

Ожидается, что контракт с новичком подпишут на четыре года. По прогнозам врачей хавбек восстановится от травмы к концу второго сбора команды в ОАЭ.