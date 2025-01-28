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  • Ваноли поможет «Спартаку» осуществить второй самый дорогой трансфер в истории клуба

Ваноли поможет «Спартаку» осуществить второй самый дорогой трансфер в истории клуба

Полузащитник «Торино» Иван Илич все ближе к переходу в «Спартак».

Сделку уже одобрил главный тренер Паоло Ваноли, который в 2022 году работал в «Спартаке», а сейчас возглавляет «Торино».

За серба клуб РПЛ заплатит около 15 миллионов евро – этот трансфер станет вторым самым дорогим в спартаковской истории (рекорд – Гус Тиль за 18 млн евро).

Ожидается, что контракт с новичком подпишут на четыре года. По прогнозам врачей хавбек восстановится от травмы к концу второго сбора команды в ОАЭ.

  • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
  • На игрока также претендовал «Лацио».

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Источник: Sport24

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Комментарии (5)
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oyabun
1738091180
Платить 15 лямов за неликвида, который дай бог к лету только нормально восстановиться, это снова наступать на те же грабли, что уже неоднократно у нас были. Илич - это 2 в одном Кокорин+Виллиан Жозе - талантливый, но недееспособный. Для таких сделок вызывали распиаренного Кахигао?
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Иван Петров 1986
1738091223
Вот этот ваноли и впаривает Спартаку травмированного игрока.
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ivany4
1738094042
После таких заголовков, так и напрашиваются "заклинания" сбг - Спартак всегда все тащат. В этой ситуации думаю в будущие лидеры.)) Не знаю у кого как, но у меня сложилось впечатление, что сейчас происходит размен мнения спортдира, на инициативу Станковича. Солари или Илич?? Хорошо бы решить эту ситуацию мирным путем и купить обоих(!). Ну а в следующем сезоне посмотреть, кто из них более важен для нашей партии.))
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