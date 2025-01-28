У «Спартака» появился конкурент в борьбе за Илича

Итальянский журналист Альберто Джулини сообщил о новом претенденте на полузащитника «Торино» Ивана Илича.

Купить сербского футболиста намерен «Спартак».

«Лацио» тоже хочет Илича. Они контактировали с агентами Ивана. Но на данный момент переговоры между клубами не ведутся.

Однако у «Лацио» проблемы с бюджетом. Они не смогут потратить такие деньги, не продав кого-либо», – заявил журналист.