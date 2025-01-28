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У «Спартака» появился конкурент в борьбе за Илича

Итальянский журналист Альберто Джулини сообщил о новом претенденте на полузащитника «Торино» Ивана Илича.

Купить сербского футболиста намерен «Спартак».

«Лацио» тоже хочет Илича. Они контактировали с агентами Ивана. Но на данный момент переговоры между клубами не ведутся.

Однако у «Лацио» проблемы с бюджетом. Они не смогут потратить такие деньги, не продав кого-либо», – заявил журналист.

  • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
  • Сейчас хавбек травмирован.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (4)
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ivany4
1738084773
Ну какой же это конкурент, если у них денег нет.))
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Yegres
1738084786
Какой? Боткинская больница?
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7:1
1738085203
хрюканы должны молиться на трансфер энрике в зенит. просто потому, что теперь клуп спартаг будет вынужден совершить примерно такой же громкий трансфер, чтобы не вылететь из гонки. лукойлу придётся капитально раскошелиться, чтобы завезти в тарасятник звезду. ну, болельщики от такого точно выиграют.
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Иван Петров 1986
1738086027
Так у них же бабок нет.
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