У «Спартака» появился конкурент в борьбе за Илича

Итальянский журналист Альберто Джулини сообщил о новом претенденте на полузащитника «Торино» Ивана Илича.
Купить сербского футболиста намерен «Спартак».
«Лацио» тоже хочет Илича. Они контактировали с агентами Ивана. Но на данный момент переговоры между клубами не ведутся.
Однако у «Лацио» проблемы с бюджетом. Они не смогут потратить такие деньги, не продав кого-либо», – заявил журналист.
- Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
- В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.
- Сейчас хавбек травмирован.