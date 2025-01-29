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Газзаев возмущен словами Кокорина

Валерий Газзаев отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Это глупость, по-другому и не скажешь. Эти слова говорит человек, который оказался у нас не востребован и сейчас играет в чемпионате Кипра. Видимо, Александр считает, что он первый парень на деревне.

На самом деле, наш чемпионат очень интересный и сильный, у нас есть минимум шесть команд, которые борются за золото, в нашем чемпионате появляется много молодых и талантливых игроков.

Так что его слова – это полная глупость», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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