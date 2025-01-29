Газзаев возмущен словами Кокорина

Валерий Газзаев отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Это глупость, по-другому и не скажешь. Эти слова говорит человек, который оказался у нас не востребован и сейчас играет в чемпионате Кипра. Видимо, Александр считает, что он первый парень на деревне.

На самом деле, наш чемпионат очень интересный и сильный, у нас есть минимум шесть команд, которые борются за золото, в нашем чемпионате появляется много молодых и талантливых игроков.

Так что его слова – это полная глупость», – сказал Газзаев.