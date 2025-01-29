Фанаты «Зенита» отреагировали на заявление Кокорина, что он перешел в «Спартак» назло Петербургу

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему резонансных слов Александра Кокорина.

Экс-форвард «Зенита» заявил, что перешел в 2020 году в «Спартак» «назло «Зениту».

Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.

Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

«Жизнь и судьбу Александра Кокорина нужно ввести в какой-то курс лекций для выпускников футбольных школ.

Тема №1, духовно важная: «Как не просрать карьеру будучи самым талантливым футболистом десятилетия». Тут столько материала будет – устанешь презентации на тему делать.

Тема №2, практически нужная: «Как за полгода физкультуры обеспечить жизнь на 70 лет вперед». Тут можно просто логотип «Спартака» поставить, все все понимают», – написали болельщики.