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  • Фанаты «Зенита» отреагировали на заявление Кокорина, что он перешел в «Спартак» назло Петербургу

Фанаты «Зенита» отреагировали на заявление Кокорина, что он перешел в «Спартак» назло Петербургу

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему резонансных слов Александра Кокорина.

  • Экс-форвард «Зенита» заявил, что перешел в 2020 году в «Спартак» «назло «Зениту».
  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

«Жизнь и судьбу Александра Кокорина нужно ввести в какой-то курс лекций для выпускников футбольных школ.

Тема №1, духовно важная: «Как не просрать карьеру будучи самым талантливым футболистом десятилетия». Тут столько материала будет – устанешь презентации на тему делать.

Тема №2, практически нужная: «Как за полгода физкультуры обеспечить жизнь на 70 лет вперед». Тут можно просто логотип «Спартака» поставить, все все понимают», – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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Комментарии (1)
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Foxitkuban
1738134697
"будучи самым талантливым футболистом десятилетия"(с) Да с чего вообще этот тезис? Самый переоцененный - да, но самый талантливый... очень сомнительно.
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