Кокорин сказал, кто из руководства «Спартака» выступал против него

Форвард «Ариса» Александр Кокорин признался, что в «Спартаке» у него были недоброжелатели среди влиятельных людей.
Речь идет о Зареме Салиховой, супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Да, легенда. Она против меня была максимально, не знаю, почему.
Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако, и [между нами] что-то произошло (смеется), клянусь тебе.
Я хотел с ней пообщаться, [узнать], откуда такой негатив», – рассказал Кокорин.
- Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
- Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.