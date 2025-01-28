Кокорин сказал, кто из руководства «Спартака» выступал против него

Форвард «Ариса» Александр Кокорин признался, что в «Спартаке» у него были недоброжелатели среди влиятельных людей.

Речь идет о Зареме Салиховой, супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Да, легенда. Она против меня была максимально, не знаю, почему.

Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако, и [между нами] что-то произошло (смеется), клянусь тебе.

Я хотел с ней пообщаться, [узнать], откуда такой негатив», – рассказал Кокорин.