Газзаев раскритиковал увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Валерий Газзаев считает ошибкой отставку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
«Черчесов – это большой профессионал, который все всем уже давно доказал. Он показывал свой уровень и в клубах, и в сборной, поэтому решение футбольной федерации Казахстана абсолютно неправильное.
Они что, хотели, чтобы он пришел и сразу сделал их чемпионами мира? Думаю, что в ближайшее время мы его можем вновь увидеть в роли главного тренера.
Это не обязательно должен быть российский клуб, он может получить предложение и от иностранной команды», – сказал Газзаев.
- Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
- Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
- Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».