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  • Газзаев раскритиковал увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Газзаев раскритиковал увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Валерий Газзаев считает ошибкой отставку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Черчесов – это большой профессионал, который все всем уже давно доказал. Он показывал свой уровень и в клубах, и в сборной, поэтому решение футбольной федерации Казахстана абсолютно неправильное.

Они что, хотели, чтобы он пришел и сразу сделал их чемпионами мира? Думаю, что в ближайшее время мы его можем вновь увидеть в роли главного тренера.

Это не обязательно должен быть российский клуб, он может получить предложение и от иностранной команды», – сказал Газзаев.

  • Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
  • Сообщалось, что в назначении российского тренера заинтересован «Персеполис».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1738082204
"Они что, хотели, чтобы он пришел и сразу сделал их чемпионами мира?" нет, чтобы он с нулем всем проиграл
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