Газзаев раскритиковал увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Валерий Газзаев считает ошибкой отставку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Черчесов – это большой профессионал, который все всем уже давно доказал. Он показывал свой уровень и в клубах, и в сборной, поэтому решение футбольной федерации Казахстана абсолютно неправильное.

Они что, хотели, чтобы он пришел и сразу сделал их чемпионами мира? Думаю, что в ближайшее время мы его можем вновь увидеть в роли главного тренера.

Это не обязательно должен быть российский клуб, он может получить предложение и от иностранной команды», – сказал Газзаев.