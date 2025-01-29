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Кахигао просмотрел Промеса в ОАЭ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао посетил матч «Юнайтед ФК» в ОАЭ. За команду выступает экс-спартаковец Квинси Промес.

Болельщики полагают, что это еще одно подтверждение возможного возвращения нидерландца в «Спартак».

  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
  • Летом «Спартак» не стал продлевать контракт с Квинси.

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»

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Комментарии (4)
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ilich55
1738128401
Видимо Кахигао и взяли в Спартак, чтобы тот работал решалой, вернул наркобарыгу в тарасятник, иначе на кой посещать матч непонятного «Юнайтед ФК»?
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Aндрей-кадулин-google
1738133506
Как же надо не уважать свой клуб приглашая наркоторговца
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