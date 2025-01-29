Кахигао просмотрел Промеса в ОАЭ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао посетил матч «Юнайтед ФК» в ОАЭ. За команду выступает экс-спартаковец Квинси Промес.

Болельщики полагают, что это еще одно подтверждение возможного возвращения нидерландца в «Спартак».