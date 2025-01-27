Вместе сделаем «Бомбардир» лучше: поделись мнением о сайте и получи подарок

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Мы приглашаем вас поучаствовать в небольшом интервью с нашим исследователем – поговорим о вашем опыте использования сайта. Оно проходит дистанционно и займет около получаса.

Если вы согласны, заполните форму – наш исследователь свяжется с вами, чтобы уточнить детали.

Участники исследования получат небольшой подарок – плюс 1000 баллов в рейтинг на сайте.

Спасибо за внимание. Ваш «Бомбардир» ⚽️

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