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Вместе сделаем «Бомбардир» лучше: поделись мнением о сайте и получи подарок

За последние годы сайт вырос и сильно изменился. Мы стараемся двигаться вперед, сохраняя лучшие традиции.  Но чтобы стать для вас еще удобнее, полезнее и интереснее, нам очень нужно понимать ваши потребности и держать связь, ведь ни один хороший матч не обходится без голосов с трибун.

Мы приглашаем вас поучаствовать в небольшом интервью с нашим исследователем – поговорим о вашем опыте использования сайта. Оно проходит дистанционно и займет около получаса.

Если вы согласны, заполните форму – наш исследователь свяжется с вами, чтобы уточнить детали. 

Участники исследования получат небольшой подарок – плюс 1000 баллов в рейтинг на сайте.

Спасибо за внимание. Ваш «Бомбардир» ⚽️

Конкурс прогнозов на «Бомбардире»

«Невидимка»: проверь, насколько хорошо знаешь топ-футболистов

Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (14)
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прабабушка краба
1737973486
В комментах порядок наведите, одни помои.
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7:1
1737974001
достали со своими безумными банами на 2 недели. достало, что теперь не видно, как раньше, за какой именно комментарий был бан, приходится гадать. верните, как было. меня не устраивает видеть только такой текст, написанный красивым красным шрифтом: "провокатор, -100 рейтинга, с удалением всех комментариев". я должен знать, за что именно. и что провокационного вы там нашли. и иметь возможность оспорить. хотя, о чём я говорю, тут даже нет страницы https://bombardir.ru/rules. точнее есть, но там почему-то вакансии вместо правил (что???), в которых должно быть чётко прописано, что, куда, почему и за что. и какой срок бана за конкретное злодеяние. даже на соккере есть, а тут болт забили, баны выписывают с потолка. и хер пойми за что.
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АКС-74У
1737978300
Раньше можно было выделить новости про любимый клуб, недавно эта опция пропала. Почему?
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