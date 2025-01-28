Экс-тренер «Зенита» жестко ответил Кокорину

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Кокорин назвал РПЛ говном? Странное высказывание. Он ведь сам там играл, но ни разу не становился лучшим бомбардиром.

Его нельзя назвать выдающимся российским игроком. По таланту – да, но не по результату. Кокорин спустил свой талант в унитаз, поэтому из-за злости сейчас так говорит.

Хотя, конечно, нельзя не согласиться с тем, что уровень РПЛ упал за последние годы. В первую очередь это связано с отстранением России от международных турниров», – сказал Петржела.