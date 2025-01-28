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Экс-тренер «Зенита» жестко ответил Кокорину

28 января 2025, 20:08
15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Кокорин назвал РПЛ говном? Странное высказывание. Он ведь сам там играл, но ни разу не становился лучшим бомбардиром.

Его нельзя назвать выдающимся российским игроком. По таланту – да, но не по результату. Кокорин спустил свой талант в унитаз, поэтому из-за злости сейчас так говорит.

Хотя, конечно, нельзя не согласиться с тем, что уровень РПЛ упал за последние годы. В первую очередь это связано с отстранением России от международных турниров», – сказал Петржела.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр Петржела Властимил
Комментарии (15)
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cska1948
1738084451
"...Хотя, конечно, нельзя не согласиться с тем, что уровень РПЛ упал за последние годы. В первую очередь это связано с отстранением России от международных турниров», – сказал Петржела." ------------------------ Уровень РПЛ упал не из-за отсутствия международных турниров, а от избытка легионеров в нашем чемпионате. И чем дальше, тем ниже уровень РПЛ.
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Хулиганин
1738089572
Наши последние толковые результаты сборной, это 2008 с каким то Саенко и 2018 с Нойшдетером. Остальные играли в РПЛ. Понавезли шелупони все, без исключения. И ноют за уровень. А Кокорин полупокер.
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САДЫЧОК
1738096065
А, вот и не упал уровень! Помню времена 90 е -это не футбол был-а Онопко по уши в грязи! Сейчас любо дорого смотреть на игру Барко, Барриоса Вендела, Бителло!
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student-unecon-google
1738113384
Уровень упал еще после 2015 года после девальвации рубля, у команд бюджет в рублях, а в евро и долларах стало сложнее брать игроков. Плюс смена поколений. Поколение Смолова, Кокорина оказалось говном, которое не тянет сейчас и не тянуло последние лет 5. Пешеходы, медлительные, ленивые и слабые, зато самомнение. Они должны были составлять костяк лидеров, а они оказались ничем. Российские игроки на фоне легов очень слабые, только 3-4 человека неплохие. Радует, что есть неплохие футболисты (рядом с которыми днари Кокорин и Смолов не стояли по уровню) - Вендел, Кордоба, Барриос, Барко, Глушенков, Бителло, Угальде, Клаудиньо (сейчас будет Луис Энрике), Сперцян, Тюкавин, Бабич, Роша, Нино, Эракович, Мойзес, Тормена, Диего Коста, Дуглас Сантос
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andr45
1738136819
 «В первую очередь это связано с отстранением России от международных турниров» А в каких международных турнирах участвовали СОВЕТСКИЕ футболисты, совершившие триумфальную поездку по Англии в 1945 году, выигравшие Олимпийское золото в 1956 г., ставшие чемпионами Европы в 1960 г., завоевавшие бронзу на ЧМ 1966 г.? ) А, может быть, это связано с тем, что в СССР спортивные секции были доступны всем желающим, что был развит культ спорта, что восторгались мужеством футболиста Тищенко, игравшего в финале Олимпиады со сломанной ключицей, а не обсуждали размер его заработков? )
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