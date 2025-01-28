Анчелотти спрогнозировал ответ Винисиуса на сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от истории с попытками саудовских клубов выкупить Винисиуса Жуниора.
За бразильца готовы заплатить рекордные для футбола 300 миллионов евро, а самому игроку обещают дать миллиард за пять лет.
«Такие решения – личное дело каждого. Но я уже говорил, что вижу его [Винисиуса] счастливым, он хочет остаться здесь и выигрывать титулы с «Реалом».
Думаю, он выберет славу«, – сказал Анчелотти.
- Винисиус проводит в «Реале» 7-й сезон.
- Он забил 101 гол и сделал 83 ассиста в 291 матче.
- Вингер уже выиграл с мадридцами 14 трофеев.