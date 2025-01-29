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Кокорин рассказал, в чем его подозревали в «Спартаке»

29 января 2025, 00:48
7

Форвард «Ариса» Александр Кокорин заявил, что в руководстве «Спартака» сомневались в его честности.

  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

– Дошли слухи, что я сдавал игры перед «Зенитом». Что я перешел в «Сочи», и у меня было обещание Борису Романовичу [Ротенбергу], что против «Зенита» я не буду играть. И там [в «Спартаке»] такая версия работала.

– Подожди. То есть что ты получал травму, чтобы пропустить матч с «Зенитом»?

– Да. А я пропустил перед «Зенитом». И по-моему, вторую игру тоже так совпало, что я пропускал перед «Зенитом».

И пошли слухи, что это его договоренность, что он не будет играть. И все – они в это верили. И руководство в это 100% верило.

– А тренер [Доменико Тедеско]?

– Ну, тренеру доносили. Он иностранец, у него другие взгляды. Я к нему подходил, говорил: «В клубе много всего интересного вокруг меня. Если тебе интересно со мной поговорить, я максимально открыт. Я тебе принес МРТ – это повреждение. Если кто-то не верит, я не знаю, как доказать».

Он со мной нормально был. Но в клубе такие движухи были часто.

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Источник: Smol Talk
Россия. Премьер-лига Арис Спартак Кокорин Александр
Комментарии (7)
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БАЗАРА НЕТ
1738101241
МРТ тоже можно купить )
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Красногвардейчик
1738102440
Саша считай в открытую спалил, что Сочи, это фарм Зенита)))
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subbotaspartak
1738120243
Ну сдал да сдал, уехал и х с тобой.
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R_a_i_n
1738121563
Начался месяц Кокоши
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Тинез Розоп
1738125013
Никто его не палил. Из далека видно , что он гребень…
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Каратель помойников
1738135756
В чем подозревали Коко,в том что он питор,не по ориентации,по жизни..питором пришёл,питором ушёл..
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alp
1738138108
кокорин думал, что перешел в спам назло Зениту. Спам думал, что кокорин поможет клубу и только Зенит понимал, что неплохо заработал и впарил неликвид москвичам
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