Кокорин рассказал, в чем его подозревали в «Спартаке»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин заявил, что в руководстве «Спартака» сомневались в его честности.

Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.

Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

– Дошли слухи, что я сдавал игры перед «Зенитом». Что я перешел в «Сочи», и у меня было обещание Борису Романовичу [Ротенбергу], что против «Зенита» я не буду играть. И там [в «Спартаке»] такая версия работала.

– Подожди. То есть что ты получал травму, чтобы пропустить матч с «Зенитом»?

– Да. А я пропустил перед «Зенитом». И по-моему, вторую игру тоже так совпало, что я пропускал перед «Зенитом».

И пошли слухи, что это его договоренность, что он не будет играть. И все – они в это верили. И руководство в это 100% верило.

– А тренер [Доменико Тедеско]?

– Ну, тренеру доносили. Он иностранец, у него другие взгляды. Я к нему подходил, говорил: «В клубе много всего интересного вокруг меня. Если тебе интересно со мной поговорить, я максимально открыт. Я тебе принес МРТ – это повреждение. Если кто-то не верит, я не знаю, как доказать».

Он со мной нормально был. Но в клубе такие движухи были часто.