Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Кокорин объяснил провал Луческу в «Зените»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что помешало Мирче Луческу добиться успеха на посту главного тренера «Зенита».

«Луческу – классный дядька, но ему не дали трансферов, вообще никого. Да, были Полоз и Ерохин. При нeм команда стала третьей, это был *** [капец].

Пришeл Манчини, ему дали 100 миллионов евро, он купил аргентинцев. Они все молодые были, на перспективу, хотя Паредес уже в «Роме» был засвечен.

Остальные были на перспективу, но 100 миллионов евро за них – непонятно. Дриусси был классным нападающим, Паредес – тоже классный, но не играл», – заявил Кокорин.

  • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017.
  • Под его руководством петербургская команда выиграла Суперкубок России, а в РПЛ заняла только 3-е место.

Новости по теме
Газизов оценил слова Кокорина о «Спартаке» 1
Кокорин озвучил смелую теорию, почему его с Мамаевым посадили в тюрьму 1
Губерниев высмеял Кокорина 1
Источник: Smol Talk

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:59
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 