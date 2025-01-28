Кокорин объяснил провал Луческу в «Зените»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что помешало Мирче Луческу добиться успеха на посту главного тренера «Зенита».

«Луческу – классный дядька, но ему не дали трансферов, вообще никого. Да, были Полоз и Ерохин. При нeм команда стала третьей, это был *** [капец].

Пришeл Манчини, ему дали 100 миллионов евро, он купил аргентинцев. Они все молодые были, на перспективу, хотя Паредес уже в «Роме» был засвечен.

Остальные были на перспективу, но 100 миллионов евро за них – непонятно. Дриусси был классным нападающим, Паредес – тоже классный, но не играл», – заявил Кокорин.