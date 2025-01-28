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Губерниев высмеял Кокорина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Мне кажется, тройка лучших футболистов в мире выглядит очевидно: Пеле, Марадона и Кокорин. Поэтому про уровень нашей лиги надо спрашивать у него, он поиграл, он знает.

Если есть человек, который просрал свой талант, то это Кокорин», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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lordmrv
1738093794
Дык у Гебера то и таланта вообще не было.
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