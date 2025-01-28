Губерниев высмеял Кокорина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Мне кажется, тройка лучших футболистов в мире выглядит очевидно: Пеле, Марадона и Кокорин. Поэтому про уровень нашей лиги надо спрашивать у него, он поиграл, он знает.

Если есть человек, который просрал свой талант, то это Кокорин», – сказал Губерниев.