Кокорин назвал причину отказа «Арсеналу» в 2016 году

Форвард «Ариса» Александр Кокорин объяснил, почему отклонил предложение «Арсенала», будучи игроком «Динамо».

– Слушай, они вышли – запрос на аренду. Говорят: «Год хотим тебя посмотреть. Если будет все нормально, подпишем». Вот так.

– А ты сам хотел?

– Нет, не хотел.

– Ты хотел полноценный контракт, но не аренду?

– Да. А то я пойду – там не получится… Как-то нет. Знаешь, я был уверен, что мы нормально сыграем с Леней Слуцким [на Евро-2016]. Оставалось три дня, надо было газовать. «Динамо» было против.

– Хотели полноценный контракт или денег за аренду?

– Не помню, честно. Все не складывалось. Я думал: «Сейчас я еду на турнир, поиграем и решим».

Они хотят аренду – ну, тоже такое себе. Ладно бы я приезжал туда на пике, как Шава [Андрей Аршавин], образно говоря. Там тоже надо было неплохо конкурировать.