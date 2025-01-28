Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Кокорин назвал причину отказа «Арсеналу» в 2016 году

Форвард «Ариса» Александр Кокорин объяснил, почему отклонил предложение «Арсенала», будучи игроком «Динамо».

– Слушай, они вышли – запрос на аренду. Говорят: «Год хотим тебя посмотреть. Если будет все нормально, подпишем». Вот так.

– А ты сам хотел?

– Нет, не хотел.

– Ты хотел полноценный контракт, но не аренду?

– Да. А то я пойду – там не получится… Как-то нет. Знаешь, я был уверен, что мы нормально сыграем с Леней Слуцким [на Евро-2016]. Оставалось три дня, надо было газовать. «Динамо» было против.

– Хотели полноценный контракт или денег за аренду?

– Не помню, честно. Все не складывалось. Я думал: «Сейчас я еду на турнир, поиграем и решим».

Они хотят аренду – ну, тоже такое себе. Ладно бы я приезжал туда на пике, как Шава [Андрей Аршавин], образно говоря. Там тоже надо было неплохо конкурировать.

Новости по теме
Кокорин рассказал, в чем его подозревали в «Спартаке» 1
Газзаев возмущен словами Кокорина
Кокорин объяснил провал Луческу в «Зените» 3
Источник: Smol Talk

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

28.01.2025 23:47
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 