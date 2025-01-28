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  • Кокорин озвучил смелую теорию, почему его с Мамаевым посадили в тюрьму

Кокорин озвучил смелую теорию, почему его с Мамаевым посадили в тюрьму

Форвард «Ариса» Александр Кокорин считает, что в 2019 году его осудили неслучайно.

– Я не знаю, какое было понимание у ребят в системе, что там происходило в тот момент…

– В системе было – «публичная порка, наказать».

– Нет! Что они «перекрывали»? Когда по новостям показывали. Ну, на первый-второй день на Первом канале сюжет по восемь минут – всю жизнь вспоминали.

Я понимаю, что что-то «перекрывали». Людей увели в сторону (от чего-то), сто процентов. А это повод вообще классный.

  • Кокорина приговорили к тюремному сроку вместе с Павлом Мамаевым за хулиганство.
  • Они избили несколько человек в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: Smol Talk

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andruhs
1738093269
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