Кокорин озвучил смелую теорию, почему его с Мамаевым посадили в тюрьму

Форвард «Ариса» Александр Кокорин считает, что в 2019 году его осудили неслучайно.

– Я не знаю, какое было понимание у ребят в системе, что там происходило в тот момент…

– В системе было – «публичная порка, наказать».

– Нет! Что они «перекрывали»? Когда по новостям показывали. Ну, на первый-второй день на Первом канале сюжет по восемь минут – всю жизнь вспоминали.

Я понимаю, что что-то «перекрывали». Людей увели в сторону (от чего-то), сто процентов. А это повод вообще классный.