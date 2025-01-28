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  • Кокорин: «На последнем сборе «Фиорентины» я был лучшим, но тренер стал мразью»

Кокорин: «На последнем сборе «Фиорентины» я был лучшим, но тренер стал мразью»

28 января 2025, 21:40
8

Форвард «Ариса» Александр Кокорин оценил период карьеры в «Фиорентине».

  • Итальянский клуб выкупил игрока у «Спартака» в январе 2021 года.
  • За него заплатили 4,5 миллиона евро.
  • В составе «Фиорентины» Кокорин не сделал ни одного голевого действия в 12 матчах.

– Нет негатива. То, что не играл? Только позитивные эмоции. Ну, попался дядя, который…

– Тренер закусил?

– Не знаю до конца. Мы сидели, я говорил, что из России, все понимаю, скажите, как есть. До конца не понимаю, почему, но могу догадываться.

Я приходил к одному тренеру, через месяц – у меня другой. За четыре месяца у меня было четыре тренера. Последний привез своих нападающих, что тоже нормально, – вот и вся история.

Объективно – на последнем сборе я был лучшим. Так совпало.

– До ухода в аренду?

– Да. Я остался на базе жить, было интересно выдать свой максимум. Я должен был начинать сезон, но он [Винченцо Итальяно] стал настолько мразью, что купил двух новых нападов перед чемпионатом.

Пока они наберут форму, просто поставь меня, да или нет. А он поставил нового нападающего, которого купил неделю назад. Настолько.

Поставь меня, сыграю плохо – скажешь: «Я же говорил»… Они переживали, что я на ходу. Но трибуны нормально ко мне относились: «Парень и правда играть умеет».

– Нет обиды на клуб, просто человеческий фактор?

– Когда с нашим боссом летали на финал Лиги конференций, меня спрашивали: «Как тебя продали? Настолько хорошо с тобой в плане отношения». Я говорю: «Один парень попался».

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Источник: Smol Talk
Италия. Серия А Кипр. Первый Дивизион Арис Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Mirak92
1738089954
Даже читать этот высер не стану
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sanches85
1738092357
Кокуль никогда не был человеком, если честно. Всегда зазнавался, хвастался, обсиррал всех и тд... Но как "Mirak92" написал - этот высер ВООБЩЕ не стоит читать и комментировать
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vladik12
1738092392
Саша, Винченцо сейчас в ЛЧ с "Болоньей". А где ты, епт?
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FCSpartakM
1738092588
Кто эти напы? Кабрал, Нико Гонсалез? там любой игрок на порядок выше
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DeStar
1738093878
ну лучшим скорее был только на словах. Верить на слово такому человеку тяжело ,слишком эгоистичен и зазвездившийся
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Oldtrafford83
1738126583
Дартаньян Коко))
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Аналитик77
1738131052
0 полезных действий - лучший ахахаа Оправдания одни Чемпионат Кипра вот твой потолок в нем получается и уже голову поднял, кляп вытащил и заговорил Посмотри как играет Головин и как себя ведет А кокорин это чсв
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