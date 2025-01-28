Кокорин: «На последнем сборе «Фиорентины» я был лучшим, но тренер стал мразью»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин оценил период карьеры в «Фиорентине».

Итальянский клуб выкупил игрока у «Спартака» в январе 2021 года.

За него заплатили 4,5 миллиона евро.

В составе «Фиорентины» Кокорин не сделал ни одного голевого действия в 12 матчах.

– Нет негатива. То, что не играл? Только позитивные эмоции. Ну, попался дядя, который…

– Тренер закусил?

– Не знаю до конца. Мы сидели, я говорил, что из России, все понимаю, скажите, как есть. До конца не понимаю, почему, но могу догадываться.

Я приходил к одному тренеру, через месяц – у меня другой. За четыре месяца у меня было четыре тренера. Последний привез своих нападающих, что тоже нормально, – вот и вся история.

Объективно – на последнем сборе я был лучшим. Так совпало.

– До ухода в аренду?

– Да. Я остался на базе жить, было интересно выдать свой максимум. Я должен был начинать сезон, но он [Винченцо Итальяно] стал настолько мразью, что купил двух новых нападов перед чемпионатом.

Пока они наберут форму, просто поставь меня, да или нет. А он поставил нового нападающего, которого купил неделю назад. Настолько.

Поставь меня, сыграю плохо – скажешь: «Я же говорил»… Они переживали, что я на ходу. Но трибуны нормально ко мне относились: «Парень и правда играть умеет».

– Нет обиды на клуб, просто человеческий фактор?

– Когда с нашим боссом летали на финал Лиги конференций, меня спрашивали: «Как тебя продали? Настолько хорошо с тобой в плане отношения». Я говорю: «Один парень попался».