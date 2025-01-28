Кокорин определил главный клуб в своей карьере

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, какой клуб считает главным в профессиональной карьере.

Он поиграл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Затем российский футболист уехал в Европу, где выступал за «Фиорентину» и «Арис».

В марте ему исполнится 34 года.

– Твой самый главный клуб в карьере?

– Наверное, «Зенит». По отношению, любви от болельщиков, испытывал любовь, чувствовал себя как дома.

В «Сочи» тоже была классная атмосфера в раздевалке, потому что впервые попал в место, где не звeздные ребята, а простые работяги.

В «Зените» всe на высшем уровне, приближeнном к Европе.