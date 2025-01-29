Мартинс поделился впечатлениями от работы со Станковичем: «С ним не соскучишься»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, как ему работается под руководством Деяна Станковича.

«С нашим тренером не соскучишься. Работать с ним не только удовольствие, но и большая ответственность. Я бы отметил ту позитивную атмосферу в команде, которая помогает нам не только во время тяжелых сборов, но и в официальных матчах.

При этом Станкович до сих пор в большом порядке на поле. Он лично показывает, как надо выполнять упражнения. Но при всем уважении, думаю, что сейчас он вряд ли бы смог бегать так много, как мы», – сказал Мартинс.