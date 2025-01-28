Мостовой оценил слова Кокорина, назвавшего РПЛ «говном»

Александр Мостовой прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Кому Александр Кокорин дал интервью? Федору Смолову? А что Смолов уже закончил карьеру футболиста и стал блогером? Ужас, ужас... Кошмар... (смеется)

Я не знал, что Кокорин назвал чемпионат России говном. Да, уровень российского футбола упал, но оскорблять нельзя.

Надо будет полностью посмотреть подкаст, чтобы разобраться», – заявил Мостовой.