Экс-советник Федуна ответил Кокорину, назвавшему «Спартак» клубом интриганов

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил слова Александра Кокорина о московском клубе.

Форвард «Ариса» сказал: «Спартак» – это клуб для интриг. Клуб интриганов. Клуб, который живeт сплетнями и кайфует от этого».

«Я был в «Спартаке», когда в клуб пришeл Кокорин. Я очень хорошо помню трудности, с которыми он столкнулся.

А что касается его слов про интриги, то они есть во многих клубах – не только в «Спартаке», – заявил Камоцци.