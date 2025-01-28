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  • Экс-советник Федуна ответил Кокорину, назвавшему «Спартак» клубом интриганов

Экс-советник Федуна ответил Кокорину, назвавшему «Спартак» клубом интриганов

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил слова Александра Кокорина о московском клубе.

Форвард «Ариса» сказал: «Спартак» – это клуб для интриг. Клуб интриганов. Клуб, который живeт сплетнями и кайфует от этого».

«Я был в «Спартаке», когда в клуб пришeл Кокорин. Я очень хорошо помню трудности, с которыми он столкнулся.

А что касается его слов про интриги, то они есть во многих клубах – не только в «Спартаке», – заявил Камоцци.

  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
1738081758
Не приняли черта просто, поняли что за гавно. Вот оно теперь лезет…
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Spartak_forv@
1738081870
Как говорят: «Не ищи в селе,поищи в себе»
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