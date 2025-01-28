Экс-советник Федуна ответил Кокорину, назвавшему «Спартак» клубом интриганов

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил слова Александра Кокорина о московском клубе.
Форвард «Ариса» сказал: «Спартак» – это клуб для интриг. Клуб интриганов. Клуб, который живeт сплетнями и кайфует от этого».
«Я был в «Спартаке», когда в клуб пришeл Кокорин. Я очень хорошо помню трудности, с которыми он столкнулся.
А что касается его слов про интриги, то они есть во многих клубах – не только в «Спартаке», – заявил Камоцци.
- Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
- Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.