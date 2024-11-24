Бабич выразил недовольство решением КДК по Литвинову и Роше

Защитник «Спартака» Срджан Бабич не согласился с решениями КДК РФС, принятыми по итогам стычки в матче красно-белых с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ. Защитник красно-синих Виллиан Роша был дисквалифицирован суммарно на 3 матча, а полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов – на 2.
– Не согласен с этим решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трех матчей минимум.
– То есть решение несправедливое?
– Для меня – да, несправедливое.
- Роша разбил Бабичу губу в ходе потасовки.
- Литвинов уже отбыл дисквалификацию и сможет вернуться на поле в ближайшем матче «Спартака».
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