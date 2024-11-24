Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Бабич выразил недовольство решением КДК по Литвинову и Роше

    Бабич выразил недовольство решением КДК по Литвинову и Роше

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич не согласился с решениями КДК РФС, принятыми по итогам стычки в матче красно-белых с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ. Защитник красно-синих Виллиан Роша был дисквалифицирован суммарно на 3 матча, а полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов – на 2.

    – Не согласен с этим решением. Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трех матчей минимум.

    – То есть решение несправедливое?

    – Для меня – да, несправедливое.

    • Роша разбил Бабичу губу в ходе потасовки.
    • Литвинов уже отбыл дисквалификацию и сможет вернуться на поле в ближайшем матче «Спартака».

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Бабич – после матча «Спартака» с «Локо»: «Я такого ранее никогда не видел» 1
    Баринов высказался о разгроме «Локомотива» от «Спартака»
    Тихонова не впечатлил покер Угальде: «Что из этого делать что‑то великое?» 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    oyabun
    1732445597
    По факту КДК своим решением невольно помогли Спартаку. Тем что стал играть Дуарте. И он на своем месте и Спартаку гораздо спокойнее в обороне. Надеюсь что и тренер оценит игру парагвайца и не станет снова сажать его глубоко в запас, когда закончится дисква Литвинова.
    Ответить
    Интерес
    1732448200
    Радуйтесь! Были бы оба на поле,турнирная таблица могла бы выглядеть по-другому.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 