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  • Тихонова не впечатлил покер Угальде: «Что из этого делать что‑то великое?»

Тихонова не впечатлил покер Угальде: «Что из этого делать что‑то великое?»

24 ноября 2024, 13:50
27

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на крупную победу команды над «Локомотивом».

  • «Спартак» разгромил «Локо» со счетом 5:2.
  • Манфред Угальде забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу «Спартаку». Нападающий достаточно приличного уровня.

– Вы тоже оформляли покер за «Спартак» в матче против «Крыльев Советов» в октябре 1994 года.

– Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тихонов Андрей Угальде Манфред
Комментарии (27)
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subbotaspartak
1732445629
Ну забивал, Андрюха, и забивал...
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serhio80
1732446675
Если бы Спартак проиграл, было бы уже штук 30 высеров от икспердов, дававших расклад до матча) а щас всё попрятались)
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sochi-2013
1732448449
Некорректный заголовок
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alefreddy
1732448541
однако приятно давно таких убедительных побед не было
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...уефан
1732449471
...за заголовок, исказивший суть сказанного в интервью Тихоновым, можно и нужно привлекать к административной ответственности...
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NewLife
1732450851
Бомбардир, вы же бесстыже врете, слова Тихонова относятся не к Угальде, а к своим достижениям. Стыд и позор.
Ответить
Spartak_forv@
1732454604
Это ж надо так подать!Тихонов в интервью ни разу не принизил Угальде.Он только про свои голы скромно отозвался
Ответить
шахта Заполярная
1732458907
Заголовок подленький, не по взрослому......
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DOCTOR PENALTY
1732460492
Жму руку Андрею. Объективно. ***
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k611
1732465299
Заголовок не соответствует тексту. Тихонов про свой покер в 1994 году так говорит... Лишь бы всё перевернуть
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