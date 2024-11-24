Тихонова не впечатлил покер Угальде: «Что из этого делать что‑то великое?»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на крупную победу команды над «Локомотивом».

«Спартак» разгромил «Локо» со счетом 5:2.

Манфред Угальде забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

– Манфред Угальде старается, молодец. Тут нечего добавить, человек приносит пользу «Спартаку». Нападающий достаточно приличного уровня.

– Вы тоже оформляли покер за «Спартак» в матче против «Крыльев Советов» в октябре 1994 года.

– Помню, конечно. Скажем так: было и было. Что из этого делать что‑то великое? Я и восемь забивал, правда, не в Премьер‑лиге. Я на такое внимания особо не обращал. Это сейчас какая‑то дикость, а раньше… Ну забивал и забивал.

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