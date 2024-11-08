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    • «Торпедо» – «Енисей»: прогноз на матч 18 тура Первой лиги, 9 ноября

    «Торпедо» – «Енисей»: прогноз на матч 18 тура Первой лиги, 9 ноября

    В субботу, 9 ноября, в 18-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Енисей». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).

    «Торпедо» М

    Команда Олега Кононова лидирует в Первой лиге, набрав 33 очка. Торпедовцы добыли 8 побед и 9 раз сыграли вничью, разница мячей – 32:13.

    Последние результаты «Торпедо» в Первой лиге:

    «Енисей»

    «Енисей» набрал 23 очка и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова добыли 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 18:20.

    Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

    • 02.11.24 «Енисей» – «Ротор» – 2:0;
    • 26.10.24 «Тюмень» – «Енисей» – 4:1;
    • 20.10.24 «Енисей» – «Уфа» – 1:0.

    Очные встречи

    • 27.07.24 «Енисей» – «Торпедо» – 0:1;
    • 02.03.24 «Енисей» – «Торпедо» – 1:0;
    • 17.09.23 «Торпедо» – «Енисей» – 1:0;
    • 15.05.22 «Енисей» – «Торпедо» – 0:1;
    • 23.10.21 «Торпедо» – «Енисей» – 2:1.

    Прогноз на матч «Торпедо» – «Енисей»

    «Торпедо» набрало хороший ход, выбралось на 1-е место в таблице и справедливо считается фаворитом матча. Статистика очных встреч команд также говорит в пользу подопечных Кононова. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.72.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 10:13
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