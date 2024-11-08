В субботу, 9 ноября, в 18-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Енисей». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).

«Торпедо» М

Команда Олега Кононова лидирует в Первой лиге, набрав 33 очка. Торпедовцы добыли 8 побед и 9 раз сыграли вничью, разница мячей – 32:13.

Последние результаты «Торпедо» в Первой лиге:

«Енисей» набрал 23 очка и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова добыли 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 18:20.

Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

Очные встречи

Прогноз на матч «Торпедо» – «Енисей»

«Торпедо» набрало хороший ход, выбралось на 1-е место в таблице и справедливо считается фаворитом матча. Статистика очных встреч команд также говорит в пользу подопечных Кононова. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.72.

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