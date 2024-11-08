В субботу, 9 ноября, в 18-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Енисей». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).
«Торпедо» М
Команда Олега Кононова лидирует в Первой лиге, набрав 33 очка. Торпедовцы добыли 8 побед и 9 раз сыграли вничью, разница мячей – 32:13.
Последние результаты «Торпедо» в Первой лиге:
- 02.11.24 «Торпедо» – «Алания» – 3:0;
- 27.10.24 «Родина» – «Торпедо» – 1:1;
- 21.10.24 «Тюмень» – «Торпедо» – 0:3.
«Енисей»
«Енисей» набрал 23 очка и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова добыли 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 18:20.
Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 02.11.24 «Енисей» – «Ротор» – 2:0;
- 26.10.24 «Тюмень» – «Енисей» – 4:1;
- 20.10.24 «Енисей» – «Уфа» – 1:0.
Очные встречи
- 27.07.24 «Енисей» – «Торпедо» – 0:1;
- 02.03.24 «Енисей» – «Торпедо» – 1:0;
- 17.09.23 «Торпедо» – «Енисей» – 1:0;
- 15.05.22 «Енисей» – «Торпедо» – 0:1;
- 23.10.21 «Торпедо» – «Енисей» – 2:1.
Прогноз на матч «Торпедо» – «Енисей»
«Торпедо» набрало хороший ход, выбралось на 1-е место в таблице и справедливо считается фаворитом матча. Статистика очных встреч команд также говорит в пользу подопечных Кононова. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.72.
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