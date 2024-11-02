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    • Тихонову не понравились вопросы после матча «Енисея»: «Только грязь льется»

    Тихонову не понравились вопросы после матча «Енисея»: «Только грязь льется»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не был доволен вопросами на пресс-конференции после матча 17-го тура Первой лиги против «Ротора» (2:0).

    – У меня очень неоднозначные ощущения от матча, от качества футбола, было очень много брака в передачах, особенно, наверное, в первой 30-минутке. Как это можете объяснить, почему команда так тяжело входит в игру уже второй домашний матч подряд?

    – Послушайте, мне кажется, вы лучше, чем футболисты, разбираетесь в футболе.

    – Ну, я с точки зрения болельщика.

    – Со стороны болельщиков посидите там, где болельщики, и послушайте. Вы там наслушаетесь всего. Вам так кажется, а мне не кажется.

    – То есть вам понравились первые полчаса в исполнении нашей команды?

    – Послушайте, возьмите любую команду, что, они все идеально играют? Вам не понравилось, а мне понравилось, как играют мои футболисты. Мне понравилось, как в Тюмени мы сыграли, но проиграли 1:4. В Тюмени была одна из лучших игр, просто футбол нужно смотреть. Потому что у нас кто-то футбол смотрит, а кто-то просыпается и говорит, что 1:4 – все говно, понимаете? Вот о чeм речь.

    Чем мы должны быть лучше «Ротора», скажите? Дома играем? Какая разница? А чем мы должны быть лучше, чем «Ротор»? Или наоборот, почему «Ротор» должен быть хуже, чем мы? Вам так кажется, понимаете? Вот вам кажется, что играли плохо. Я тоже могу прийти и сказать, что кто-то плохо свою работу делает.

    Было много брака, да. Подождите, а вы выйдите вот на это поле и поиграйте, чтобы не было брака. Все хотят играть на ровном, хорошем, скользком поле, чтобы оно быстрое было. Я вам ещe раз говорю. Та команда, которая здесь была, она играла здесь лет семь, может быть, пять или там четыре вместе. Сейчас новая команда, и мы тоже адаптируемся к манежу, и не всем приятно играть на таком сухом дробящем поле. Вы думаете, «Ротору» приятно это делать? Я думаю, что нет, на это нужна адаптация.

    Да, всегда считалось, что как бы наш манеж, мы здесь и тренируемся и как бы должны быть сильнее всех. Приезжал тольяттинский «Акрон» и обыгрывал нас 3:2, был неудачный матч. А вы что, хотите, чтобы мы были сильнее всех? Почему? Что, у нас бюджет лучше всех?

    – Потому что нам небезразлична судьба нашей команды.

    – Хорошо, вам небезразлично. Так приходите и болейте. Вот приходите и болейте за команду. А то я смотрю, только грязь льeтся. Приходите и поддержите нашу команду.

    • «Енисей» идет в Первой лиге 7-м.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 3 очка.
    • «Енисея» не было в РПЛ с 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 20:25
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1730569597
    тут полно новостей, что глушаков, ребко, нигматуллин - все говорят, что тихонов созрел для спартака. вот теперь я вижу, что он реально готов возглавить хряков. психопат тарасофский. по общению с журналистами обгоняет валеру.
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    aldo conte
    1730596386
    А кто-то предлагает Тихонову пост главного тренера "Спартака", он с "Енисеем" справиться не может...
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    sochi-2013
    1731164350
    Куда делся любимый всеми Тиша?!!!!!!!!
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